Gdzie na nordic walking do 34 km od Krzeszowic. Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać w weekend 1 - 2 czerwca

Szukasz nowych tras do nordic walking w okolicy Krzeszowic? Razem z Traseo przygotowaliśmy dla Ciebie garść pomysłów na najbliższy weekend. Jeśli przed Tobą pierwszy marsz nordic walking, nie zaczynaj w poniedziałek. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, by znaleźć swoje tempo. Oto nasze propozycje, gdzie można się wybrać w okolicy Krzeszowic na nordic walking. Tym razem wybraliśmy szlaki w odległości do 34 km od miasta. Przetestuj je i daj znać, czy coś zmieniło się na trasie.

Trasy nordic walking w pobliżu Krzeszowic

Razem z Traseo wybraliśmy 3 ścieżki nordic walking w odległości do 34 km od Krzeszowic. Sprawdź, czy ścieżka polecana przez innych odpowiada również Tobie. Przed drogą upewnij się, jaka będzie pogoda w Krzeszowicach. W sobotę 1 czerwca według prognozy pogody ma być 20°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 97%. W niedzielę 2 czerwca zgodnie z najnowszymi prognozami pogody ma być 20°C w najcieplejszym momencie dnia. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 66%. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Szlak niebieski dookoła Lasku Wolskiego w Krakowie Stopień trudności: 2.0

Dystans: 9,79 km

Czas trwania marszu: 3 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 151 m

Suma podejść: 555 m

Suma zejść: 552 m Alli poleca trasę mieszkańcom Krzeszowic

Przystanek autobusowy MPK 134 przy ZOO prowadzi na szlak turystyczny oznakowany na niebiesko. Pogoda super, spacer prowadzi leśnymi ścieżkami, raz pod górkę a potem z górki. Czas marszu 2.5 godziny, bez odpoczynków. Mija się kierunkowskaz Kozie Nogi, Gajówkę, Erem Kamedułów, Polanę Bielańską, w pobliżu Katedrę Uniwersytetu Rolniczego, szlaki do Kryspinowa i Zakamycza, wreszcie Kopiec Piłsudskiego i 20 minutowym czerwonym szlakiem dochodzimy do ZOO.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: WYŻYNA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA - Wąwóz Ostryszni i Dolina Dłubni Stopień trudności: 1.0

Dystans: 11,83 km

Czas trwania marszu: 3 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 98 m

Suma podejść: 183 m

Suma zejść: 182 m Trasę do marszu z Krzeszowic poleca Jaromadd

Trasa: Imbramowice - Wąwóz Ostryszni - Dolina Dłubni - Imbramowice Szlaki: początkowo czarny, później niebieski. Wąwóz Ostryszni jest boczną odnogą Doliny Dłubni w jej górnym biegu, koło Imbramowic. Jest do dolinka o wyraźnej asymetrii zboczy: zachodnie są bardziej połogie, wykorzystywane rolniczo, wschodnie – zalesione z sześcioma grupami skał górnojurajskich wapieni. Dolina Dłubni o długości 49,2 km rozciąga się od miejscowości Jangrot (okolice Trzyciąża) aż po okolice Krakowa, gdzie wpada do Wisły. Znajduje się ona na granicy dwóch podprowincji fizycznogeograficznych: Wyżyny Śląsko-Krakowskiej (Wyżyna Olkuska) i Wyżyny Małopolskiej (Wyżyna Miechowska). W górnym odcinku wcina się w węglanowe skały jurajskie, zaś w środkowym i dolnym – w margle, opoki i wapienie kredowe. Między Glanowem a Imbramowicami Dłubnia tworzy malowniczy przełom przez wapienne skałki. Uwaga: niedaleko urocze źródło Jordan. GPS: 50.299165N, 19.898069E

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Ojcowski Park Narodowy Stopień trudności: 2.0

Dystans: 9,56 km

Czas trwania marszu: 3 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 352 m

Suma podejść: 705 m

Suma zejść: 466 m Amatorom nordic walking z Krzeszowic trasę poleca Pawemark

Spacer po Dolinie Prądnika w Ojcowskim Parku Narodowym (park narodowy w Polsce, utworzony w 1956) oraz po otaczających ja skałach wapiennych z wypadem do Jaskini Łokietka (jaskinia krasowa o rozwinięciu poziomym w Dolinie Sąspowskiej w północno-zachodnim zboczu Chełmowej Góry w obrębie Ojcowskiego Parku Narodowego, udostępniona dla ruchu turystycznego)

Czym jest nordic walking?

Nordic walking wybiera coraz więcej osób. Ale na czym polega ten sposób aktywności? Nordic walking to prosty trening z wykorzystaniem specjalnych kijków. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Jeśli trening jest wykonywany poprawnie, może przynieść naprawdę zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Dla kogo jest nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.