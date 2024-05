Lista lokali wyborczych w gm. Kocmyrzów. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Co to jest Parlament Europejski?

Jaki jest podział na okręgi w wyborach europejskich 2024

Lokale wyborcze w gm. Kocmyrzów - lista

Centrum Kultury i Promocji w Baranówce

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocmyrzowie

NZOZ Madzia Poradnia Rehabilitacji Leczniczej Oddział Dzienny w Łososkowicach

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawałowicach

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzeszowicach

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Karniowie

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łuczycach

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach

Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Luborzycy

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Goszycach

Szkoła Podstawowa im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy

Szkoła Podstawowa w Maciejowicach

Szkoła Podstawowa w Pietrzejowicach

Świetlica Wiejska w Czulicach

Świetlica Wiejska w Dojazdowie

Świetlica Wiejska w Krzysztoforzycach

Świetlica Wiejska w Wilkowie

Świetlica Wiejska w Zastowie

Głosowanie w wyborach do PE

Parlament Europejski to jedna z siedmiu instytucji Unii Europejskiej. Jest to zgromadzenie ustawodawcze. Co pięć lat w krajach UE organizowane są wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.