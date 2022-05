Maj w Krzeszowicach: Przegląd prasy z kwietnia 2022 w Krzeszowicach, najważniejsze informacje miesiąca

Przegląd kwietnia 2022 w Krzeszowicach: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z kwietnia 2022 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Wulkany w Małopolsce? To fakt! Jeden z najpiękniejszych zamków naszego regionu stoi na stożku wulkanicznym. Małopolska może pochwalić się także wulkanicznym uzdrowiskiem, to tutaj możliwy jest zjazd na nartach z wulkanu. Majówka to idealna pora na spokojną wycieczkę szlakiem śpiących wulkanów. Gwarantujemy, nie będziecie zawiedzeni!

Zobacz nasze zestawienie TOP 10 rozwiązań na tanią majówkę 2022! Odkrywanie najpiękniejszych zakątków Małopolski to kwestia groszy, zwłaszcza kiedy można zaoszczędzić na transporcie, wybierając na przykład rower lub pociąg. Gdzie wybrać się na urlop majowy, by zobaczyć to, co najpiękniejsze w regionie? Oto nasze propozycje na majówkę dla oszczędnych z nieziemskimi widokami i nietypowymi atrakcjami w Małopolsce. Przejdźcie do galerii i wybierzcie coś dla siebie.