Prasówka Krzeszowice 29.05.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krzeszowicach nie minęło Cię nic ważnego

Po wyborach samorządowych do Rady Gminy Sułoszowa jedna z kandydatek złożyła protest. Zakwestionowała wybór radnego z okręgu nr 4 obejmującego część miejscowości Sułoszowa. Sąd wydał wyrok, w którym unieważnia wybory nie tylko dlatego, że zwycięzca otrzymał mandat pokonując kontrkandydatkę jednym głosem, ale przede wszystkim ze względu na fakt, że były pomyłki w wydawaniu kart wyborczych.

Gmina Krzeszowice rozpoczyna program "Zbieram Deszczówkę". Rusza nabór wniosków do tej inicjatywy. Gmina zapowiedziała dotacje dla mieszkańców, którzy chcą ustawić zbiorniki na deszczówkę, żeby ją potem wykorzystywać do podlewania ogrodów, rabatek, prac porządkowych czy mycia samochodów.

W białej pianie bawili się uczestnicy imprezy w klubie Energy2000 w Przytkowicach. To była niesamowita przygoda, podczas której można było poczuć klimat wakacji. Specjalna wyrzutnia piany pojawiła się w popularnej dyskotece w Przytkowicach. W gorącą, piątkową noc (24 maja) klubowicze bawili się do białego rana. Zobaczcie, co tam się działo.