Prasówka Krzeszowice 30.09.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krzeszowicach nie minęło Cię nic ważnego

Miłośnicy kawy mają kolejny powód, aby sięgać po małą czarną każdego dnia. Najnowsze badania naukowe udowadniają, że picie kawy codziennie w określonych ilościach nie tylko chroni serce, ale też przedłuża życie. Co ciekawe, tak samo działa również kawa bezkofeinowa! Sprawdź, ile kawy dziennie pić, aby cieszyć się długowiecznością i sercem jak dzwon.

Cukrzyca ciążowa, to zaburzenie metabolizmu glukozy, które może dotyczyć 6-9 proc. wszystkich ciężarnych. Nieleczona może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia matki i dziecka, a nawet zwiększać ryzyko rozwoju u kobiety cukrzycy typu 2 w przyszłości. Naukowcy niedawno dowiedli, że zmiana nawyków żywieniowych i uprawianie umiarkowanej aktywności fizycznej, zarówno w ciąży jak i po porodzie może zmniejszyć ryzyko cukrzycy typu 2 nawet o 90 proc.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krzeszowicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Tatry to prawdopodobnie najsłynniejsze pasmo górskie w Polsce. Jest dosłownie naszpikowane atrakcjami dla turystów, zarówno przyrodniczymi, jak i takimi, które wiążą się z działalnością ludzi w minionych wiekach i całkiem współcześnie. Zebraliśmy dla Was listę 21 najciekawszych atrakcji Tatr, od najbardziej malowniczych szlaków po pouczające i zabawne ciekawostki. To gotowa lista pomysłów na weekend w górach.

Według przewidywań za 30 lat liczba ludności wyniesie około 9 miliardów, co oznacza, że produkcja żywności będzie musiała wzrosnąć nawet o połowę. Za to już w 2030 roku 60% ludzi ma żyć w miastach. O farmach wertykalnych, rolnictwie przyszłości i świadomości ekologicznych upraw w Polsce rozmawiamy z Matyldą Szyrle, CEO firmy Listny Cud i finalistką 13. edycji konkursu Bizneswoman Roku w kategorii Mikrobiznes.