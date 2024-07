Przegląd tygodnia z 28.07.2024 w Krzeszowicach. Najważniejsze wydarzenia od 21.07 do 27.07.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Powiat gorlicki zaczyna się zagęszczać atrakcjami, które mają przyciągnąć turystów w ten rejon Małopolski. Po uruchomieniu w 2019 roku wieży widokowej na Ferdlu w Wapiennem w gminie Sękowa i ubiegłorocznym (2023) otwarciu wieży widokowej w Moszczenicy, dzisiaj swoje podwoje dla miłośników podziwiania beskidzkich widoków z wysokości otwiera gmina Gorlice. To tam, a konkretnie w Dominikowicach na Łysuli z gęstwiny lasu wyrosła ta niezwykła atrakcja. To kolejny punkt widokowy na mapie Małopolski.

Z okna gabinetu Adama Klęczara, prezesa spółki Aksam, produkującej słone i słodkie przekąski rozciąga się piękny widok na Beskid Śląski i Mały. To od tych gór produkty, które wytwarza już ponad 30 lat, wzięły nazwę. "Beskidzkie" są paluszki o wielu smakach, orzeszki, chrupki, prażynki, łakocie w czekoladzie. Aksam, to jedna z większych Polskich firm o takim asortymencie. Teraz, po pożarze zna ją każdy Polak, i to nie dlatego, że spektakularnie spłonęła, ale za sprawą jej szefa. Bo bardziej troszczy się o swoich pracowników, niż ilość zer na koncie.

Coraz większy problem z turystami z Półwyspu Arabskiego – przede wszystkim jeśli chodzi o przepisy ruchu drogowego. Tym razem turyści z Kuwejtu wjechali sobie autem do Doliny Chochołowskiej. Chcieli zrobić sobie piknik. Wyjechali biedniejsi aż o 2000 zł. Zakopiańska policja zamieszcza już nawet w mediach społecznościowych ostrzeżenia w języku arabskim: "Apelujemy o przestrzeganie obowiązujących w Polsce przepisów ruchu drogowego".

Zbliża się czas świętowania corocznych dożynek. Obchodzimy je w Polsce w wielu wydaniach, czasem bardzo lokalnych sołeckich i parafialnych. Najpopularniejsze są dożynki gminne i powiatowe, aż po wojewódzkie i ogólnopolskie. To czas dziękczynienia za zebrane plony i docenienia ciężkiej pracy rolników. Sprawdź, gdzie i kiedy będą świętować dożynki wojewódzkie 2024 mieszkańcy m.in. Wielkopolski, Kujawsko-Pomorskiego czy Mazowieckiego i Łódzkiego.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Krzeszowicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Akcja zachęcająca do kupowania produktów firmy Aksam z Malca pod Oświęcimiem coraz bardziej się rozkręca. Nie bez przyczyny. Po wielkim pożarze firmy jej właściciel Adam Klęczar zapowiedział, że nikogo nie zwolni, a pracownicy będą mogli liczyć na pensje, nawet, gdy szybko nie uda się uruchomić pełnej produkcji. Biznesmen ogłosił to naszych łamach, a potem lawina ruszyła. Jego decyzję chwalą wszyscy - od lewej do prawej politycznej strony. Teraz zdjęcia z Paluszkami Beskidzkimi, które produkuje Aksam, zalewają internet.

Tu nie jest nudno - i to przyciąga turystów z całej Polski do Pustyni Błędowskiej. W każdy gorący weekend przyjeżdżają tu tłumy ludzi. Po co? Pospacerować, pojeździć na rowerze, powygłupiać się w tej wielkie piaskownicy, posłuchać muzyki i zrobić wiele innych ciekawych rzeczy.