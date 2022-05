Ścieżki nordic walking do 34 km od Krzeszowic. Pomysły na odrobinę ruchu - weekend 14 - 15 maja

Trasy nordic walking w pobliżu Krzeszowic

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy 3 ścieżki nordic walking w odległości do 34 km od Krzeszowic. Sprawdź, czy trasa polecana przez kogoś innego nadaje się również dla Ciebie.

W sobotę 14 maja według prognozy pogody ma być 22°C. Nie powinno padać. W niedzielę 15 maja zgodnie z najnowszymi prognozami pogody ma być 23°C w najcieplejszym momencie dnia. Nie powinno padać.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Krakowski Szlak Świętych

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 25,39 km

Czas trwania marszu: 8 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 29 m

Suma podejść: 72 m

Suma zejść: 91 m

Trasę nordic walking mieszkańcom Krzeszowic poleca Szlaki_Malopolski

Krakowski Szlak Świętych to trasa miejska przygotowana specjalnie dla turystów – pielgrzymów. Trasa prowadzi przez 19 krakowskich kościołów i prezentuje miejsca związane z osobami uznanymi za święte lub błogosławione. Miejsca na szlaku oznaczone są specjalnymi tablicami, a turyści zainteresowani takim zwiedzaniem mają też do dyspozycji przewodnik w formacie PDF (do pobrania i wydrukowania).