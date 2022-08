Ścieżki spacerowe do 34 km od Krzeszowic. Urokliwe trasy na weekend 20 - 21 sierpnia

Wycieczki ze spacerem z Krzeszowic

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 34 km od Krzeszowic, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 11,83 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 98 m

Suma podejść: 183 m

Suma zejść: 182 m

Jaromadd poleca trasę mieszkańcom Krzeszowic

Trasa: Imbramowice - Wąwóz Ostryszni - Dolina Dłubni - Imbramowice

Szlaki: początkowo czarny, później niebieski.

Wąwóz Ostryszni jest boczną odnogą Doliny Dłubni w jej górnym biegu, koło Imbramowic. Jest do dolinka o wyraźnej asymetrii zboczy: zachodnie są bardziej połogie, wykorzystywane rolniczo, wschodnie – zalesione z sześcioma grupami skał górnojurajskich wapieni.