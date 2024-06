Strażacy bawią się z dziećmi. Pokazy sprzętu, miasteczko z atrakcjami, degustacje grochówki i akcja charytatywna BCA

Piknik Strażacki w Krzeszowicach był okazja do zabaw druhów z jednostek ochotniczych straży pożarnych z dziećmi. Gmina Krzeszowice i strażacy przygotowali moc atrakcji. Podziw wzbudzała parada samochodów bojowych, a do zabawy zachęcały możliwości udziału w grach i konkursach zręcznościowych. Do tego były pokazy sprzętu i tańce.