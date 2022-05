Trasy rowerowe do 10 km od Krzeszowic. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 14 - 15 maja?

Ścieżki rowerowe w okolicy Krzeszowic

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 10 km od Krzeszowic, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 14 maja w Krzeszowicach ma być 22°C. Nie powinno padać. W niedzielę 15 maja w Krzeszowicach ma być 23°C. Nie będzie padać.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 99,65 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 169 m

Suma podjazdów: 2 105 m

Suma zjazdów: 2 119 m

Trasę dla rowerzystów z Krzeszowic poleca Aza

Wycieczka po parkach krajobrazowych. Jak sama nazwa wskazuje, nacieszymy się pięknem otaczającej przyrody :-). Parę parków i rezerwatów odwiedzimy po drodze: Tenczyński, Rudniański, Doliny Mnikowskiej, Doliny Potoku Rudno. Piękna przyroda w szczególności w dolinkach, szum strumieni, dookoła wyrastające skałki - nieustannie mnie zachwycają :-). Do obejrzenia piękne panoramy okolic i nie tylko. Oczywiście nie obeszło się bez niespodzianek na trasie ale zaznaczyłem newralgiczne miejsca. Wycieczka na pewno nie dla dzieci a przynajmniej tych młodszych ze względu na trudy przewyższeń jakie trzeba pokonać. Traska przebiega szlakami rowerowymi oraz turystycznymi. Jak wiadomo szlak pieszy to nie przelewki i czasami może nas zaskoczyć. Najlepiej wybrać się w porze naprawdę suchej, unikniemy w wielu miejscach błota.

Nawiguj